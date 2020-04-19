«Начнем с русского». Джокович за время паузы намерен выучить сразу несколько языков «Начнем с русского». Джокович за время паузы намерен выучить сразу несколько языков

- Начнем с русского. Кроме этого надо поправить французский, а также нужно немного подтянуть немецкий, - передает слова Джоковича Media Referee.

Накануне стало известно, что первая ракетка мира и его супруга Елена пожертвовали деньги больницам городов Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо.

Ранее Джокович пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в родной Сербии.

Напомним, что ATP приостановил проведение всех турниров как минимум до 13 июля.