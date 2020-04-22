Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки

Бывший российский теннисист Марат Сафин высказался о текущем положении в стране, вызванной пандемией коронавируса.
«Свобода по-разному выглядит во все времена. В 90-е бабки стали появляться, нефть перла, пришел Владимир Владимирович, и как-то пошло, волну поймали. А как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки, которые находились под водой. И мы их начинаем замечать. Но без этого невозможно, это баланс.
Соглашение ОПЕК+ вступит в силу с 1 мая. Мы добываем много, а потребляем мало – нефть остановится на какой-то отметке. Но мы не будем жить, как раньше. Такой отметки, как 80 за нефть, мы точно не увидим», – сказал Сафин.
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