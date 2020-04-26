US Open могут перенести из Нью-Йорка в калифорнийский Индиан-Уэллс Начало Открытого чемпионата США намечено на 24 августа.

Испанская газета Marca сообщает, что турнир «Большого шлема» US Open из-за пандемии коронавируса могут провести в нынешнем году не в Нью-Йорке, а в Индиан-Уэллсе, который находится в штате Калифорния.

Нью-Йорк стал эпицентром пандемии в США, и на кортах Национального теннисного центра в данный момент размещен полевой госпиталь.

Индиан-Уэллс не был затронут пандемией настолько серьезно, хотя мартовские турниры ATP и WTA были отменены. В Калифорнии комфортная для проведения теннисных матчей температура сохраняется в течение всего года, а также есть два вместительных корта и вся остальная необходимая инфраструктура для проведения крупнейших теннисных турниров.

US Open должен пройти с 24 августа по 13 сентября.