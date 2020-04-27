Александр Зверев: Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще 23-летний уроженец Гамбурга надеется на скорое возобновление сезона.

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своем отношении к текущей ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Лучше играть без зрителей, чем не играть вообще. Но в нашем случае проблема состоит в том, что приходится ездить по разным странам.

Сейчас мы тренируемся, и, конечно, без матчей приходится непросто. Впрочем, в любой ситуации нужно искать положительные стороны», – приводит слова Зверева Tennis World USA.

Ранее сообщалось, что теннисный сезон возобновят 13 июля. По другой информации, это случится на ранее 3 августа.