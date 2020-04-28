Анастасия Павлюченкова: Думаю, что сезона у нас уже не будет - Советский спорт
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28 апреля 2020 21:55ТеннисШарафудинов Виктор

Анастасия Павлюченкова: Думаю, что сезона у нас уже не будет

Российская теннисистка занимает 30-е место в рейтинге WTA.

Анастасия Павлюченкова, которая входит в совет игроков WTA, высказала предположение о том, что из-за пандемии коронавируса возобновить теннисный сезоне не получится.

«Лично я думаю, что сезона у нас уже не будет, – рассказала Павлюченкова в беседе с Дарьей Касаткиной во время прямого эфира в инстаграме. – Очень слабо в это верится. Но мы все равно тренируемся. Тренировки бывают по три раза в день, каждый день кардио. У меня уже все болит: и спина, и ноги».

Напомним, что на данный момент теннисный сезон приостановлен до 13 июля, однако Marca сообщала о том, что руководители ATP и WTA могут продлить паузу в соревнованиях до 3 августа.

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