US Open могут перенести на декабрь Организаторы Открытого чемпионата США пока не намерены отказываться от проведения турнира.

Турнир «Большого шлема» US Open может быть перенесен на декабрь. В этом случае его не удастся провести в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на свой источник в оргкомитете турнира:

«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре 2020 года, при этом сам турнир при таком сценарии пройдет не в Нью-Йорке».

Напомним, что ранее испанская газета Marca сообщала о том, что из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат США может пройти не в Нью-Йорке, а в калифорнийском Индиан-Уэллсе.

US Open планировали провести с 24 августа по 13 сентября.

Нью-Йорк стал эпицентром пандемии в США, и на кортах Национального теннисного центра в данный момент размещен полевой госпиталь.

Теннисный сезон приостановлен до 12 июля. Организаторы «Уимблдона» отменили проведение лондонского турнира в 2020 году, а «Ролан Гаррос» был перенесен на конец сентября и начало октября.