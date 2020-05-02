Победительница юниорского Уимблдона Жук: У меня позвоночник, как у 60-летней 20-летняя российская теннисистка рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Софья Жук, которая в 2015 году выиграла юниорский Уимблдон, в интервью для официального сайта WTA сообщила о проблемах с позвоночником. Врачи на данный момент не могут поставить точный диагноз.

«Мое тело плохо усваивает белок, и диски в моем позвоночнике разбросаны по сторонам, – рассказала 20-летняя Жук. – Я сделала МРТ, которое показало, что прочность моего позвоночника эквивалентна 50 или 60-летнему возрасту.

Я постоянно имела с этим дело, и ситуация достигла критической точки. Играть в теннис и так был достаточно непросто из-за многочисленных перелетов, поскольку ты никогда не бываешь дома.

А ведь вдобавок были другие травмы, и я изо всех сил старалась заботиться о своем теле и здоровье. Всего этого стало слишком много. Мой врач сказал, что как спортсмен, я продержусь всего несколько лет на высшем уровне.

Когда тебе больно физически, ты не чувствуешь себя счастливым. Ты начинаешь волноваться и думать о будущем, о том, что мне нужно ставить здоровье на первое место. Ты также начинаешь впадать в паранойю, переосмысливая все, и внезапно оказываешься удручена».

В данный момент Жук занимает 432-е в рейтинге WTA. Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен до 12 июля.