Андрей Чесноков: Нельзя сидеть и ждать, когда волна эпидемии пройдет Победитель семи турниров ATP рассказал о том, когда может возобновиться теннисный сезон.

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков в интервью News.ru поделился своим мнение по поводу пандемии коронавируса и ее влиянии на спорт.

«Знаете, я надеюсь, что стабильность наступит еще в этом году – и признаком нормализации ситуации станет проведение US Open в его обычные сроки, в сентябре, – рассказал Чесноков. – Вы можете до бесконечности заказывать в Интернете все что угодно – от антиквариата до яблок и груш, смотреть этот дурацкий телевизор, шариться в компьютерах и телефонах, но все это не заменит реальной жизни, частью которой является спорт, и в частности теннис. Поэтому очень хотел бы увидеть лучших теннисистов планеты уже в нынешнем году на Открытом чемпионате США. Если же ждать придется до Australian Open, это будет кирдык.

Конечно, без зрителей все будет выглядеть ужасно и скучновато. Любому теннисисту приятно, когда его действия на корте оценивают аплодисментами. Организаторы, безусловно, могут придумать какие-то технические приёмы, чтобы ретранслировать овации зрителей после каждого розыгрыша. Но все равно это будет искусственная мера. И тем не менее теннис, как и весь спорт, должен вернуться к нам как можно скорее, пусть даже без зрителей на трибунах.

Нельзя же, в конце концов, сидеть и ждать, когда волна эпидемии пройдет. А если это будет продолжаться восемь или десять месяцев? Вот министр здравоохранения заявляет, что карантин можно будет отменить, когда будет найдена вакцина от коронавируса. Но, помилуйте, от обычного-то гриппа сложно создать вакцину, потому что вирус постоянно мутирует и мы сталкиваемся с новыми штаммами! А чтобы найти хоть какое-то средство против коронавируса, могут понадобиться годы – два, три, может быть, четыре. Поэтому хотелось бы услышать по этому поводу мнение группы иммунологов – куда более компетентных людей, чем министр здравоохранения».

В данный момент теннисный сезон приостановлен до 13 июня. В нынешнем году впервые за 75 лет не будет проведен «Уимблдон», а Открытый чемпионат Франции перенесли на осень.