«Ролан Гаррос» в этом году может пройти без зрителей Президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудичелли заявил, что «Ролан Гаррос» в этом году может пройти без зрителей.

- Мы не исключаем никаких вариантов. Организация турнира при пустых трибунах позволит запустить часть экономической модели, права на телевидение и партнерство. Это нельзя упускать из виду. 20 или 27 сентября это не сильно влияет на ситуацию, - передает слова Джудичелли La Croix.

Напомним, что «Ролан Гаррос» должен был пройти с 25 мая по 7 июня, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позже Французской федерации тенниса приняла решение провести турнир с 20 сентября по 4 октября.