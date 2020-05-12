Веснина – о самоизоляции: Несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось (фото) - Советский спорт
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12 мая 2020 14:08ТеннисГичунцев Артур

Веснина – о самоизоляции: Несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось (фото)

Теннисистка не выступала с лета 2018 года, а осенью того же года она родила дочь.

Россиянка Елена Веснина оставил запись в соцсети, посвященную пандемии коронавируса.

«Спокойно и тихо… несколько месяцев назад мне бы это очень понравилось, но сейчас я мечтаю увидеть людей на улицах, как они гуляют, улыбаются друг другу и веселятся. Но сейчас все мысли о другом… Когда же это все закончится?!» – написала Веснина, выложив несколько своих фотографий.

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Публикация от Elena Vesnina (@vesnushka86)

Ранее стало известно, что теннисный сезон был прерван на неопределенный срок.

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