Источник: ATP продлит паузу до начала августа Об этом сообщает Bild.

В пятницу, 15 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) выступит с официальным заявлением по вопросу возобновления сезона.

Согласно источнику, если ранее в организации планировали вернуться к турнирам 13 июля, то сейчас ситуация изменилась из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что ATP рассчитывает возобновить теннисный сезон в начале августа. При этом председатель правления организации Андреа Гаудензи сообщил, что до матчей могут допустить небольшое количество зрителей.

Ранее стало известно, что организаторы перенесли старт Открытого чемпионата Франции на сентябрь, а также отменили Уимблдон, что случилось впервые с 1945 года.