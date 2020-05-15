Источник: ATP продлит паузу до начала августа - Советский спорт
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15 мая 2020 08:58ТеннисГичунцев Артур

Источник: ATP продлит паузу до начала августа

Об этом сообщает Bild.

В пятницу, 15 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) выступит с официальным заявлением по вопросу возобновления сезона.

Согласно источнику, если ранее в организации планировали вернуться к турнирам 13 июля, то сейчас ситуация изменилась из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что ATP рассчитывает возобновить теннисный сезон в начале августа. При этом председатель правления организации Андреа Гаудензи сообщил, что до матчей могут допустить небольшое количество зрителей.

Ранее стало известно, что организаторы перенесли старт Открытого чемпионата Франции на сентябрь, а также отменили Уимблдон, что случилось впервые с 1945 года.

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