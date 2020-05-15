US Open собираются провести в запланированные сроки в Нью-Йорке

Директор по коммуникациям Ассоциации тенниса США Крис Видмайер рассказал о том, что организаторы US Open вопреки пандемии коронавируса собираются провести американский турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке в изначально запланированные сроки – с 24 августа по 13 сентября.
«Цель USTA – проведение US Open-2020 в Нью-Йорке в запланированные сроки, – цитирует Видмайера AFP. – Понимаем, что сейчас ходит много разговоров о том, состоятся ли соревнования вообще. Но мы сразу хотим прояснить, что на данный момент вероятность изменения места проведения или даты не слишком вероятны.
Тем не менее, учитывая развитие пандемии коронавируса, мы все-таки еще рассматриваем альтернативные сценарии».
Ранее различные СМИ сообщали, что US Open в нынешнем году могут перенести из Нью-Йорка либо в Орландо (штат Флорида), либо в калифорнийский Индиан-Уэллсе (Калифорния).
Сегодня стало известно, что временный госпиталь, размещенный на кортах нью-йоркского Национального теннисного центра, прекратил свою работу.
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