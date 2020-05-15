Официально: ATP и WTA продлили паузу в теннисном сезоне до 31 июля Из-за коронавируса пришлось отменить еще 12 турниров.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на своих официальных сайтах сообщили о том, что вынужденная пауза в теннисных соревнованиях продлится до 31 июля.

Теннисный сезон был приостановлен в начале марта. Ранее были отменены все турниры, которые должны были пройти до 12 июля включительно, а «Роллан Гаррос» был перенесен с конца мая и начала июня на конец сентября и начало октября.

Теперь пришлось отменить еще 8 мужских турниров и 4 женских. ATP не будет проводить соревнования в Гамбурге (Германия), Бостаде (Швеция), Ньюпорте (США), Лос-Кабосе (Мексика), Гштаде (Швейцария), Умаге (Хорватия), Атланте (США) и Кицбюэлю (Австрия). Также не будут проводить челленджеры и турниры ITF.

WTA отменила свои турниры в Бостаде (Швеция), Лозанне (Швейцария), Бухаресте (Румыния) и Юрмале (Латвия).

Турниры, которые должны стартовать 1 августа, пока остаются в календаре. В следующий раз вопрос возобновления сезона обещают рассмотреть в середине июня.