Официально: ATP и WTA продлили паузу в теннисном сезоне до 31 июля

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) на своих официальных сайтах сообщили о том, что вынужденная пауза в теннисных соревнованиях продлится до 31 июля.
Теннисный сезон был приостановлен в начале марта. Ранее были отменены все турниры, которые должны были пройти до 12 июля включительно, а «Роллан Гаррос» был перенесен с конца мая и начала июня на конец сентября и начало октября.
Теперь пришлось отменить еще 8 мужских турниров и 4 женских. ATP не будет проводить соревнования в Гамбурге (Германия), Бостаде (Швеция), Ньюпорте (США), Лос-Кабосе (Мексика), Гштаде (Швейцария), Умаге (Хорватия), Атланте (США) и Кицбюэлю (Австрия). Также не будут проводить челленджеры и турниры ITF.
WTA отменила свои турниры в Бостаде (Швеция), Лозанне (Швейцария), Бухаресте (Румыния) и Юрмале (Латвия).
Турниры, которые должны стартовать 1 августа, пока остаются в календаре. В следующий раз вопрос возобновления сезона обещают рассмотреть в середине июня.
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