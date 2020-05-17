Хачанов подозревает, что переболел коронавирусом

Карен Хачанов рассказал о том, что сдал тест на выявление антител к коронавирусу, поскольку подозревает, что ранее уже переболел опасной инфекцией.
«Я наконец-то сдал тест на антитела, – сообщил Хачанов во время совместного прямого эфира в инстаграме с Даниилом Медведевым. – Мы сдали тесты вместе с моей женой Вероникой. Через два дня сообщат результаты. Я же болел после Австралии, и у меня такого никогда не было, чтобы 4-5 недель. Когда в Роттердам и Дубай прилетел, кашлял без остановки, нос и все остальное было. Поэтому интересно будет посмотреть».
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