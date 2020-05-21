Андрей Рублев: Климат в России не подходит для тенниса

Российский спортсмен Андрей Рублев считает, что климат в России не совсем подходит для занятия теннисом.
«Что касается нашей страны, то я не вижу проблем в воспитании спортивных талантов до определенного момента, – рассказал Рублев для канала Persona Grata в «Яндекс Дзен» – Если говорить о теннисе, то, к сожалению, климат в нашей стране не совсем подходит этому виду спорта. Большие соревнования в основном проходят в жарких регионах и на открытых кортах, поэтому в какой-то момент приходится переезжать в поисках наиболее аутентичных условий для тренировок».
К 22-м годам Рублев выиграл четыре турнира ATP. В данный момент Андрей занимает 14-е место в мировом рейтинге. Теннисный сезон был приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса.
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