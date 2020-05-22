Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 мая 2020 17:59ТеннисШарафудинов Виктор

Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок

В 2019-м японская теннисистка заработала 37,4 миллиона долларов.

Forbes сообщает, что 22-летняя японская теннисистка Наоми Осака установила новый рекорд по годовому заработку среди спортсменок.

В прошлом году Осака заработала 37,4 млн долларов, и это на 1,4 миллиона больше лучшего достижения другой теннисистки Серены Уильямс. Американка неизменно становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира с 2015 по 2018 годы.

Третий результат принадлежит Марии Шараповой. В 2014-м российская теннисистка заработала 29,7 млн долларов.

Полный список 100 самых высокооплачиваемых спортсменом мира за прошлый год Forbes обещает опубликовать на следующей неделе. Пока известно, что Осака занимает 29-е место, а Серена Уильямс – 33-е, и это первый случай с 2016 года когда в топ-100 попали сразу две женщины.

В данный момент Осака занимает 10-е место в рейтинге WTA. В 2019 году Наоми выиграла Australian Open, а также турниры WTA в Пекине и Осаке.

Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Тренер Нурмагомедова: Макгрегор – лучший ударник в истории легкого веса Россиянин Уланбеков стал бойцом UFC Президент Fight Nights – об отце Хабиба: Состояние по-прежнему тяжелое
Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван
Лучше меньше да лучше. КХЛ надо было не потолок уменьшать, а лигу сокращать Государство подтверждает, что намерено постепенно уйти из профессионального спорта. Готова ли к этому КХЛ? 21.05.2020 10:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Коронавирус окружает российский футбол. Кто станет нашей Меркель? Что ни день, то новые случаи заражения COVID-19 среди представителей клубов РПЛ. Так сезон все-таки будет доигран? 22.05.2020 18:19 Футбол Кузнецов Дмитрий
Словаки отказались от осенних турниров. Следующий сезон под угрозой? ISU объявил, что Словакия не будет проводить в сентябре юниорский этап Гран-при в Кошице и «челленджер» в Братиславе. Причина – коронавирус. 17.05.2020 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
«Для Семина дверь всегда открыта». Кикнадзе расставил все точки над ё Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал первое интервью после ухода из команды Юрия Семина. 22.05.2020 13:43 Футбол Григорьевская Юлия
Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 (видео) За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии. 21.05.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав
Перестрелка Левандовски и Холанда продолжается. Расписание и расклады 27-го тура бундеслиги Очередные девять матчей чемпионата Германии по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах коронавируса. Но скучно не будет. 22.05.2020 11:14 Футбол Зибрак Артем
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
17:59 Теннис Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок
17:38 Футбол Леонид Слуцкий: Футболисты не могут считать, как надо доигрывать, а как не надо. Они не вирусологи
17:26 Футбол Слуцкий запретил футболистам «Рубина» говорить слово «брат»
17:17 Футбол Умер бывший тренер миланского «Интера» Симони
17:06 Футбол «Ахмат» опроверг сообщения о госпитализации Кадырова
16:53 Футбол Первушин и его помощник Шипшев на один год продлили контракты с «Тамбовом»
16:41 Олимпиада Олег Матыцин: Планируем начать подготовку по 21 виду спорта
16:31 Футбол Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня
16:13 Футбол Гурам Аджоев: В «Арсенале» все здоровы, в среду провели первую тренировку
15:40 ММА Тренер Нурмагомедова: Макгрегор – лучший ударник в истории легкого веса
15:18 Биатлон Касперович раскрыл детали переговоров со сборной Болгарии
15:01 ММА Фрэнсис Нганноу: UFC не хочет моего боя с Джоном Джонсом
14:50 Фигурное катание Фигуристки сразятся с синхронистками в онлайн-турнире по берпи
14:42 Футбол Илья Геркус: «За полгода у меня было порядка 18 фамилий». Это уровень
14:22 Футбол Артуро Видаль: Счастлив в «Барселоне». Хочу остаться здесь
14:15 Футбол Российский футболист Ильюченко забил курьезный гол в чемпионате Кореи (видео)
14:02 Футбол Федун, заразившийся коронавирусом, покинет больницу в конце мая
13:44 Футбол Экс-футболист «ПСЖ» умер в 24 года
13:24 Футбол «Оренбург» объявил об уходе Емельянова с должности главного тренера
13:01 Теннис Ушел из жизни Эшли Купер. Он восемь раз выигрывал турниры Большого шлема
More than half of enterprises called their situation catastrophic
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
На 22 мая коронавирус обнаружили у 53 жителей Тюменской области
«Сидите дома и помрите». Почему пенсионеры Нижнего Тагила нарушают режим самоизоляции
Неделя Ростова: вторая волна коронавируса, тесты на COVID-19 и грузовики у Украины
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика