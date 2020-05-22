Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок

Forbes сообщает, что 22-летняя японская теннисистка Наоми Осака установила новый рекорд по годовому заработку среди спортсменок.
В прошлом году Осака заработала 37,4 млн долларов, и это на 1,4 миллиона больше лучшего достижения другой теннисистки Серены Уильямс. Американка неизменно становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира с 2015 по 2018 годы.
Третий результат принадлежит Марии Шараповой. В 2014-м российская теннисистка заработала 29,7 млн долларов.
Полный список 100 самых высокооплачиваемых спортсменом мира за прошлый год Forbes обещает опубликовать на следующей неделе. Пока известно, что Осака занимает 29-е место, а Серена Уильямс – 33-е, и это первый случай с 2016 года когда в топ-100 попали сразу две женщины.
В данный момент Осака занимает 10-е место в рейтинге WTA. В 2019 году Наоми выиграла Australian Open, а также турниры WTA в Пекине и Осаке.
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