Наоми Осака побила рекорд Серены Уильямс по годовому заработку среди спортсменок В 2019-м японская теннисистка заработала 37,4 миллиона долларов.

Forbes сообщает, что 22-летняя японская теннисистка Наоми Осака установила новый рекорд по годовому заработку среди спортсменок.

В прошлом году Осака заработала 37,4 млн долларов, и это на 1,4 миллиона больше лучшего достижения другой теннисистки Серены Уильямс. Американка неизменно становилась самой высокооплачиваемой спортсменкой мира с 2015 по 2018 годы.

Третий результат принадлежит Марии Шараповой. В 2014-м российская теннисистка заработала 29,7 млн долларов.

Полный список 100 самых высокооплачиваемых спортсменом мира за прошлый год Forbes обещает опубликовать на следующей неделе. Пока известно, что Осака занимает 29-е место, а Серена Уильямс – 33-е, и это первый случай с 2016 года когда в топ-100 попали сразу две женщины.

В данный момент Осака занимает 10-е место в рейтинге WTA. В 2019 году Наоми выиграла Australian Open, а также турниры WTA в Пекине и Осаке.