Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены - Советский спорт
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24 мая 2020 15:12Теннис

Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены

Сотрудники МВД Грузии задержали теннисиста Николоза Басилашвили за избиение бывшей супруги в присутствии ребенка.

- Следствие установило, что 21 мая 2020 года Н. Б. (Николоз Басилашвили - прим. ТАСС) в поселке Авчала города Тбилиси на почве ссоры осуществил физическое насилие в отношении своей бывшей супруги Н. Д., - цитирует ТАСС пресс-службу генпрокуратуры республики.

Как отмечает агентство, в отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи», что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет.

Напомним, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге ATP.

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