Задержанный за избиение бывшей жены теннисист Басилашвили вышел под залог Заплатить пришлось около 31 тысячи долларов.

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, задержанный по обвинению в избиении своей бывшей жены Нелли Дорокашвили, был освобожден под залог.

«Семья Басилашвили заплатила залог, соответственно, он уже покинул пенитенциарное учреждение», – заявил в интервью ТАСС адвокат спортсмена Малхаз Салакая.

Заплатить пришлось 100 тысяч лари, что составляет около 31 тысячи долларов. Семья Басилашвили не только внесла залог, но и распространила заявление, в котором отрицает обвинение:

«Мы с полной ответственностью заявляем, что информация о насилии не соответствует действительности, и нет никаких улик, доказывающих подобное. Это не первый случай, когда бывшая супруга Николоза Нелли Дорокашвили пытается нанести моральный, финансовый и репутационный ущерб Николозу и его семье».

В отношении 28-летнего теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи», что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до 3 лет.

Напомним, что Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге ATP.