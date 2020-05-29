Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года согласно рейтингу Forbes, опубликованному в пятницу.

Сообщается, что за последние 12 месяцев швейцарец заработал 106,3 миллиона долларов, в том числе 100 миллионов долларов благодаря спонсорам и доходам от рекламы.

Отметим, что вторую строчку в рейтинге занял португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($105 млн), третью – аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси ($105 млн). На четвертом месте расположился бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ($95,5 млн), на пятом - форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ($88,2 млн).

Ранее Федерер заявил, что готов вместе с супругой пожертвовать миллион швейцарских франков для борьбы с пандемией коронавируса.