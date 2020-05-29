Федерер опередил Месси и Роналду в списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Сообщается, что за последние 12 месяцев швейцарец заработал 106,3 миллиона долларов, в том числе 100 миллионов долларов благодаря спонсорам и доходам от рекламы.
Отметим, что вторую строчку в рейтинге занял португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ($105 млн), третью – аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси ($105 млн). На четвертом месте расположился бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар ($95,5 млн), на пятом - форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ($88,2 млн).
Ранее Федерер заявил, что готов вместе с супругой пожертвовать миллион швейцарских франков для борьбы с пандемией коронавируса.
Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай «Будь стройна» и «чуть-чуть тортика». Как Алина Загитова отметила 18-летие С самого утра 18 мая в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию посыпались поздравления с совершеннолетием. 18.05.2020 13:00 Фигурное катание Сергеев Иван Визг детей и зубы у бабули. В Дании болельщиков «виртуально» пустили на футбол Наш автор проверил на себе ноу-хау футбольного клуба «Орхус» и убедился, что просмотр матча в режиме Zoom – полная фикция. 29.05.2020 12:25 Футбол Зибрак Артем Кто переходит во «взрослые» – 2. Не вздумайте пропустить Панфилову с Рыловым Продолжаем тему о вчерашних юниорах, которые с этого года начнут постоянно выступать во «взрослых» международных турнирах. 24.05.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев 24 клуба в Кубке Стэнли. На время коронавируса или навсегда? НХЛ планирует возобновить сезон с плей-офф, увеличив число участников. Возможно, это первый шаг для изменения структуры розыгрыша кубка на постоянной основе. 28.05.2020 13:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Интрига на 10 процентов. «Ротор» и «Химки» могут превратить доигровку РПЛ в фарс На матчах восьми заключительных туров чемпионата России арены разрешат заполнять на десять процентов. Но велик риск, что большинство матчей не будут представлять никакого зрительского интереса. 29.05.2020 16:23 Футбол Кузнецов Дмитрий Ушла и обошла. Почему Загитова стала круче Медведевой Олимпийская чемпионка Пхенчхана стремительно завоевывает информационное пространство. 25.05.2020 17:30 Фигурное катание Кузнецов Дмитрий «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег «Паршивая овца» российского спорта. Когда закончится клоунада в СБР? В среду Союз биатлонистов России в очередной раз утвердил тренерский состав национальной сборной – и он опять резко отличается от прежнего, месячной давности. 28.05.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев