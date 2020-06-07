Андрей Рублев: На турнире в Белграде задач не ставлю вообще никаких Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об участие в выставочном турнире Eastern European Championship.

- Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков. После долгой паузы это именно то, чего не хватает, - приводит слова Рублева ТАСС.

Добавим, что турнир, который пройдет в Белграде, будет носить статус выставочного, так как из-за распространения коронавируса WTA и ATP приостановили проведение всех официальных соревнований до 31 июля.

Ранее президент WTA Микки Лоулер заявила, что организация делает все возможное, чтобы играть в нормальных условиях, но тот факт, что турниры проходят в странах по всему миру, все усложняет.