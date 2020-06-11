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11 июня 23:58
автор: Шарафудинов Виктор

Халеп боится ехать на US Open

Вторую ракету миру не устраивает медицинский протокол.

Симона Халеп заявила, что опасается ехать в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США по теннису. Румынской спортсменке не нравится медицинский протокол US Open, позволяющий включить в тренерскую команду только одного человека.

«Я серьезно опасаюсь ехать в США, учитывая сложившуюся ситуацию, – рассказала Халеп в интервью The New York Times. – Я переживаю не только по поводу пандемии, но и из-за опасности путешествий, условий карантина и изменений в правилах проведения турниров.

Мы привыкли к совсем другим условиям и переключиться будет не очень легко. Прежде всего физически.

Я понимаю, что с экономической точки зрения турнирам и их спонсорам выгодно возобновление сезона, да и многие игроки сидят без работы. Но все-таки это личное дело каждого. Все мы находимся в разных условиях и должны думать только о том, как будет лучше именно нам и нашей карьере».

Халеп в 2018 году выиграла «Ролан Гаррос», а в 2019-м – «Уимблдон». Ее лучший результат на US Open полуфинал 2015 года.

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Халеп боится ехать на US Open
Вторую ракету миру не устраивает медицинский протокол.
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