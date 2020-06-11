Халеп боится ехать на US Open

Симона Халеп заявила, что опасается ехать в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США по теннису. Румынской спортсменке не нравится медицинский протокол US Open, позволяющий включить в тренерскую команду только одного человека.

«Я серьезно опасаюсь ехать в США, учитывая сложившуюся ситуацию, – рассказала Халеп в интервью The New York Times. – Я переживаю не только по поводу пандемии, но и из-за опасности путешествий, условий карантина и изменений в правилах проведения турниров.

Мы привыкли к совсем другим условиям и переключиться будет не очень легко. Прежде всего физически.