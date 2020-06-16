Халеп пропустит US Open и все турниры за пределами Европы

Румынская версия телеканала Eurosport сообщает, что второй номер рейтинга WTA Симона Халеп приняла решение пропустить US Open и все остальные турниры за пределами Европы, если теннисный сезон все-таки будет возобновлен.

Помимо Открытого чемпионата США Симона на примет участия в турнирах в Вашингтоне и Цинциннати, а также пропустит серию турниров в Азии.

Теннисный сезон официально приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса. В данный момент проводят только выставочные соревнования.

Ранее румынская спортсменка, победительница «Ролан Гарроса» 2018 года и прошлогоднего «Уимблдона», заявила, что ее не устраивает медицинский протокол, разработанный организаторами US Open, позволяющий работать только с одним человеком из тренерской команды.

Американский турнир «Большого шлема» должен пройти с 24 августа по 13 сентября.