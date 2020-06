Губернатор штата Нью-Йорк разрешил проведение US Open

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в твиттере опубликовал сообщение о том, что US Open будет проведен в намеченные сроки, однако матчи турнира «Большого шлема» будут проходить при пустых трибунах.

«Ассоциация тенниса США (USTA) примет все меры предосторожности, чтобы защитить игроков и всех, кто примет участие в организации турнира. Строгое тестирование, дополнительная уборка, дополнительные раздевалки, отдельное проживание и транспорт», – написал Куомо.

В данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июля из-за пандемии коронавируса. «Уимблдон» был отменен, а «Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября и начало октября.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.