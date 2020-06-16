Андрей Рублев: Я все равно поеду на US Open

Занимающий 14-е место в рейтинге ATP Андрей Рублев заявил, что собирается выступить на Открытом чемпионате США по теннису, несмотря на строгие ограничения, введенные из-за пандемии.

«Возможно, многие боятся, что пока небезопасно, если все будут жить в одном отеле, и вдруг кто-то заболеет, – заявил Рублев в подкасте Sportcast. – Если организаторы сделают, чтобы всем было комфортно и более-менее безопасно, то все возможно. Но, даже если сделают самые жесткие ограничения, я все равно поеду.

Готов ли я морально к жестким условиям на US Open? Я никогда в таких условиях не был, когда просто корт-отель, постоянные проверки температуры. Думаю, в любом случае это будет не легко».

Из-за строгого медицинского протокола US Open собираются пропустить первая ракетка мира Новак Джокович, прошлогодний победитель турнира Рафаэль Надаль, а также Доминик Тим, Александр Зверев, Григор Димитров и второй номер женского рейтинга Симона Халеп.

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.