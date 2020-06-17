WTA опубликовала календарь возобновления сезона

WTA выпустила календарь, включающий 20 турниров, которые должны состояться в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, соревнования планируется возобновить 3 августа на турнире Palermo Ladies Open в Италии.

Отмечается, что в ближайшие недели будет принято решение в отношении наиболее подходящего и справедливого способа возобновления рейтингов WTA, замороженных с 16 марта 2020 года.