WTA опубликовала календарь возобновления сезона

WTA выпустила календарь, включающий 20 турниров, которые должны состояться в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба ассоциации, соревнования планируется возобновить 3 августа на турнире Palermo Ladies Open в Италии.

Отмечается, что в ближайшие недели будет принято решение в отношении наиболее подходящего и справедливого способа возобновления рейтингов WTA, замороженных с 16 марта 2020 года.

We are excited to announce a plan for the WTA Tour to return to play this season!



