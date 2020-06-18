Тим подтвердил, что сыграет на US Open

Третий номер рейтинга ATP Доминик Тим подтвердил, что выступит на US Open. Ранее 26-летний австриец выражал сомнения по поводу целесообразности выступлений в США во время пандемии коронавируса.

Финалист Australian Open нынешнего года в интервью для Servus Sport Aktuell сообщил, что примет участие в турнире в американском Цинциннати, который стартует 22 августа, а затем сыграет на Открытом чемпионате США.

«Цинциннати – первый турнир, который я запланировал, – рассказал Тим. – Я рад, что сезон возобновляется, это первый шаг на пути к норме».

Лучший результат Тима на US Open – четвертьфинал в 2018 году.

В данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июня, и теннисисты принимают участие лишь в выставочных турнирах.