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18 июня 22:49
автор: Шарафудинов Виктор

Тим подтвердил, что сыграет на US Open

Турнир «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Третий номер рейтинга ATP Доминик Тим подтвердил, что выступит на US Open. Ранее 26-летний австриец выражал сомнения по поводу целесообразности выступлений в США во время пандемии коронавируса.

Финалист Australian Open нынешнего года в интервью для Servus Sport Aktuell сообщил, что примет участие в турнире в американском Цинциннати, который стартует 22 августа, а затем сыграет на Открытом чемпионате США.

«Цинциннати – первый турнир, который я запланировал, – рассказал Тим. – Я рад, что сезон возобновляется, это первый шаг на пути к норме».

Лучший результат Тима на US Open – четвертьфинал в 2018 году.

В данный момент теннисный сезон приостановлен до конца июня, и теннисисты принимают участие лишь в выставочных турнирах.

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