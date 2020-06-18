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18 июня 23:55
автор: Шарафудинов Виктор

Новак Джокович: Пока не могу сказать ни «да», ни «нет» по поводу своего участия в US Open

Турнир «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович объяснил, почему до сих пор не принял решения по поводу своего участия в Открытом чемпионате США по теннису.

«Мне нелегко оставаться на карантине без доступа к корту и спортзалу, – цитирует Джоковича Tennis.com – Все игроки стараются поддерживать форму. Тяжело находиться на карантине 14 дней без возможности тренироваться.

Как я слышал от людей из ATP и Ассоциации тенниса США, с которыми разговаривал в последние пару недель, скорее всего, во время карантина (если он будет) нам могут разрешить пользоваться кортами. Кроме того, возможно, для спортсменов карантин все-таки не введут.

Сейчас еще достаточно времени, чтобы решить, поеду я или нет. Пока не могу сказать ни «да», ни «нет». Конечно, я хотел бы поехать, но все равно нужно посмотреть, как будут обстоять дела с правилами».

Джокович трижды выигрывал US Open: в 2011, 2015 и 2018 годах.

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Новак Джокович: Пока не могу сказать ни «да», ни «нет» по поводу своего участия в US Open
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