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21 июня 10:19
автор: Шарафудинов Виктор

ATP утвердила медицинский протокол

Сезон у мужчин-теннисистов возобновится 14 августа.

Газета Marca сообщает, что Ассоциация теннисистов-профессионалов утвердила медицинский протокол для проведения турниров в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщают испанские журналисты, всем участникам турниров ATP, включая игроков, тренеров, физиотерапевтов, арбитров и организаторов, будут ежедневно измерять температуру. Тех, у кого она окажется выше 37,8 градуса, не будут допускать на территорию соревнований и будут отправлять на карантин.

По прибытии на место соревнований все участники будут сдавать тест на коронавирус, а затем процедуру будут повторять каждые четыре дня. В случае положительного результата все лица, контактировавшие с заболевшим, будут проходить тестирование раз в два дня.

Доступ на территорию проведения турнира будет разрешен игрокам, двум членам тренировочной команды спортсменов, организаторам соревнований, сотрудникам ATP, допинг-контролерам и представителям антикоррупционной программы.

Также ATP рекомендует теннисистам проходить тест на COVID-19 перед вылетом на турниры.

Теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии в середине марта. Мужской тур должен возобновится 14 августа турниром в Вашингтоне.

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Сезон у мужчин-теннисистов возобновится 14 августа.
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