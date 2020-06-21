Димитров сообщил, что заразился коронавирусом

- Привет всем. Хочу поделиться с друзьями и фанатами тем, что получил положительный результат на Covid-19 после возвращения из Монако. Хочу убедиться, что все, кто был со мной в контакте в эти последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Мне очень жаль за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, сохраняйте осторожность и будьте здоровы», - написал Димитров в своем инстаграме.

Ранее пресс-служба ATP сообщила, что мужской теннисный сезон планируется возобновить 14 августа на турнире Citi Open в Вашингтоне (США). Далее 22 августа стартует турнир ATP в Цинциннати, за которым последует Открытый чемпионат США (31 августа - 13 сентября). После пройдут соревнования в Австрии, Испании и Италии, а затем старт возмет Ролан Гаррос (27 сентября - 11 октября).