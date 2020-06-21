ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июня 21:49
автор: Ефимов Андрей

Димитров сообщил, что заразился коронавирусом

Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

- Привет всем. Хочу поделиться с друзьями и фанатами тем, что получил положительный результат на Covid-19 после возвращения из Монако. Хочу убедиться, что все, кто был со мной в контакте в эти последние дни, прошли тестирование и приняли необходимые меры предосторожности. Мне очень жаль за любой вред, который я мог причинить. Сейчас я вернулся домой и поправляюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, сохраняйте осторожность и будьте здоровы», - написал Димитров в своем инстаграме.

Ранее пресс-служба ATP сообщила, что мужской теннисный сезон планируется возобновить 14 августа на турнире Citi Open в Вашингтоне (США). Далее 22 августа стартует турнир ATP в Цинциннати, за которым последует Открытый чемпионат США (31 августа - 13 сентября). После пройдут соревнования в Австрии, Испании и Италии, а затем старт возмет Ролан Гаррос (27 сентября - 11 октября).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Grigor Dimitrov (@grigordimitrov)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
После Парада Победы Путин обратится к нацииВ конце года Adobe окончательно прекратит поддержку Flash PlayerЛиссабон утверждён местом проведения «Финала восьми» Лиги чемпионовГольфистка из США предпочла выступать без нижнего бельяИзвестная спортсменка предпочла выступать без трусовБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Димитров сообщил, что заразился коронавирусом
Болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
21.06.2020 21:49
Теннис
автор: Ефимов Андрей
ATP утвердила медицинский протокол
Сезон у мужчин-теннисистов возобновится 14 августа.
21.06.2020 10:19
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
Новак Джокович: Пока не могу сказать ни «да», ни «нет» по поводу своего участия в US Open
Турнир «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
18.06.2020 23:55
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
Тим подтвердил, что сыграет на US Open
Турнир «Большого шлема» пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
18.06.2020 22:49
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
Михаил Южный: Не осуждал бы теннисистов, которые не поедут на US Open
Турнир пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
18.06.2020 10:32
Теннис
автор: Гичунцев Артур
WTA опубликовала календарь возобновления сезона
Женский теннисный сезон планируют возобновить 3 августа
17.06.2020 19:53
Теннис
автор: Ефимов Андрей
ATP опубликовала календарь возобновления сезона
Мужской теннисный сезон планируют возобновить 14 августа в Вашингтоне (США).
17.06.2020 19:46
Теннис
автор: Ефимов Андрей
В США вышел эпизод сериала «Миллиарды» с участием Шараповой
Российская теннисистка о феврале объявила о завершении карьеры.
17.06.2020 12:44
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
Андрей Рублев: Я все равно поеду на US Open
Российского теннисиста не смущают карантинные трудности.
16.06.2020 19:58
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
Губернатор штата Нью-Йорк разрешил проведение US Open
Открытый чемпионат США по теннису должен пройти с 24 августа по 13 сентября.
16.06.2020 19:26
Теннис
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика