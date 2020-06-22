Чорич сообщил, что заразился коронавирусом вслед за Димитровым

- Привет всем. Хочу сообщить всем, что получил положительный результат теста на COVID-19. Хочу убедиться в том, чтобы все, кто контактировал со мной в последние несколько дней, также сдали тесты. Мне очень жаль, что мог причинить вред кому-то из вас. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких не имею. Берегите себя и свое здоровье, - написал Чорич в своем твиттере.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Позже стало известно, что финальный матч турнира между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем был отменен.