Тренеры Джоковича и Димитрова сдали положительный тест на коронавирус

Как сообщает сербский телеканал Sportklub, все трое останутся в изоляции в Задаре (Хорватия) и будут следовать дальнейшим инструкциям и рекомендациям компетентных медицинских учреждений. Новый тест будет проведен в течение следующих пяти дней, после чего будут приняты дальнейшие решения. В случае если тест окажется отрицательным, они смогут вернуться домой.

Как отмечает издание в воскресенье были протестированы 22 человека, которые были в прямом контакте с болгарским теннисистом Григором Димитровым.