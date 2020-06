Тест Рублева на коронавирус показал отрицательный результат

«Привет всем. Хотел сказать вам, что я в порядке и здоров. Тест дал отрицательный результат на Covid-19. Надеюсь, что наша жизнь скоро вернется в нормальное русло. Мы можем справиться с этим вместе», - написал Рублев в своем твиттере.

Напомним, что в воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро.

Hi everyone!



I wanted to tell you that I am fine and healthy. I tested negative for Covid-19.

I hope that our lives will soon return to normal. And we can handle it together🖤