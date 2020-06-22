Бенчич выиграла выставочный турнир в Братиславе, обыграв в финале Кужмову

В финале выставочного турнира Exhibition Bratislava Open швейцарка Белинда Бенчич обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову. Итоговый счет – 6:2, 6:3.

Бенчич занимает восьмое место в мировом рейтинге, а Кужмова – 82. Теннисный сезон из-за пандемии коронавируса приостановлен до конца июля.

В соревнованиях в Братиславе принимали участие 14 спортсменок из Словакии, а также представительница Швейцарии Бенчич и россиянка Анна Блинкова.

Анна дошла до полуфинала, обыграв двух соперниц, но уступила Кужмовой в трех сетах – 6:7 (2:7), 6:4, 0:6.