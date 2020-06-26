Директор теннисного турнира в Задаре Горан Иванишевич заразился коронавирусом

«К сожалению, после двух отрицательных тестов на Covid-19, которые я сдал за последние десять дней, только что узнал результаты сегодняшнего, третьего теста, положительный. Чувствую себя хорошо и у меня нет симптомов.

Хочу проинформировать всех, кто общался со мной, о том, что я Covid-позитивный, и попросить их принять все необходимые меры, чтобы защитить себя и своих близких. Продолжаю самоизоляцию, которую я начал ранее. Желаю всем зараженным скорейшего выздоровления», - написал Иванишевич в инстаграме.

Напомним, что в минувшее воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), организованном Джоковичем, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро. Во вторник о положительном тесте на коронавирус сообщил Джокович.