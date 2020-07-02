Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено

Reuters сообщает, что организаторы «Ролан Гаррос» собираются разрешить болельщикам посещать матчи турнира, который состоится осенью нынешнего года.

Трибуны разрешат заполнять на 50-60% от общего количества мест. Глава Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли рассказал, что на трех главных кортах парижского турнира «Большого шлема» болельщики смогут сидеть компаниями не более четырех человек с пропуском мест между группами такими группами. На остальных кортах между каждым зрителем на трибуне будет оставлено как минимум одно пустое место.

Обычно Открытый чемпионат Франции по теннису проводят в конце мая и начале июня, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» был перенесен на осень.

В 2019-м испанец Рафаэль Надаль выиграл в Париже мужской турнир, а австралийка Эшли Барти – женский.