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02 июля 17:43
автор: Виктор Шарафудинов

Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено

Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.

Reuters сообщает, что организаторы «Ролан Гаррос» собираются разрешить болельщикам посещать матчи турнира, который состоится осенью нынешнего года.

Трибуны разрешат заполнять на 50-60% от общего количества мест. Глава Французской федерации тенниса Бернар Джудичелли рассказал, что на трех главных кортах парижского турнира «Большого шлема» болельщики смогут сидеть компаниями не более четырех человек с пропуском мест между группами такими группами. На остальных кортах между каждым зрителем на трибуне будет оставлено как минимум одно пустое место.

Обычно Открытый чемпионат Франции по теннису проводят в конце мая и начале июня, но в нынешнем году из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос» был перенесен на осень.

В 2019-м испанец Рафаэль Надаль выиграл в Париже мужской турнир, а австралийка Эшли Барти – женский.

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Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.
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