ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов

Официальный сайт ATP сообщает, что Ассоциация теннисистов профессионалов приняла решение не списывать рейтинговые очки до начала следующего 2021 года.

Исключение будет сделано только для Итогового турнира ATP, который пройдет в ноябре.

16 марта теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а ATP и WTA «заморозили» свои рейтинги до момента рестарта.

Первый турнир ATP после пятимесячной паузы пройдет в Вашингтоне с 14 по 21 августа.

На данный момент первое место в мужском мировом рейтинге занимает серб Новак Джокович (10220 очков). Далее расположились испанец Рафаэль Надаль (9850), австриец Доминик Тим (7045) и швейцарец Роджер Федерер (6630).