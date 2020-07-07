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07 июля 09:56
автор: Виктор Шарафудинов

ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов

Первый турнир после пятимесячной паузы начнется 14 августа в Вашингтоне.

Официальный сайт ATP сообщает, что Ассоциация теннисистов профессионалов приняла решение не списывать рейтинговые очки до начала следующего 2021 года.

Исключение будет сделано только для Итогового турнира ATP, который пройдет в ноябре.

16 марта теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а ATP и WTA «заморозили» свои рейтинги до момента рестарта.

Первый турнир ATP после пятимесячной паузы пройдет в Вашингтоне с 14 по 21 августа.

На данный момент первое место в мужском мировом рейтинге занимает серб Новак Джокович (10220 очков). Далее расположились испанец Рафаэль Надаль (9850), австриец Доминик Тим (7045) и швейцарец Роджер Федерер (6630).

Из россиянин выше всех в рейтинге находится Даниил Медведев, занимая пятое место с 5890 очками. Андрей Рублев занимает 14-ю строчку (2234), а Карен Хачанов – 15-ю (2120).

источник: ATP
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ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов
Первый турнир после пятимесячной паузы начнется 14 августа в Вашингтоне.
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