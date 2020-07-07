Федерер собирается сыграть на Уимблдоне в следующем году

Восьмикратный победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер заявил о том, что надеется выступить на престижных соревнованиях в пригороде Лондона в следующем году.

Нынешним летом Уимблдон не был проведен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса.

«Я был очень рад так долго находиться дома, – заявил Федерер в интервью для France 24. – Более 25 лет со мной не было ничего подобного. Тем не менее, я очень скучаю по Уимблдону и хотел бы сейчас там играть. Надеюсь, что смогу сыграть там в следующем году. Сейчас это одна из главных причин, почему я продолжаю восстанавливаться после такого большого перерыва».

Ранее Федерер заявлял, что в нынешнем году не будет выступать на турнирах ATP после рестарта сезона, намеченного на середину августа.

Теннисный сезон был приостановлен в марте.