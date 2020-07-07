ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 июля 12:31
автор: Виктор Шарафудинов

Федерер собирается сыграть на Уимблдоне в следующем году

8 августа швейцарскому теннисисту исполнится 39 лет.

Восьмикратный победитель Уимблдонского турнира Роджер Федерер заявил о том, что надеется выступить на престижных соревнованиях в пригороде Лондона в следующем году.

Нынешним летом Уимблдон не был проведен впервые с 1945 года из-за пандемии коронавируса.

«Я был очень рад так долго находиться дома, – заявил Федерер в интервью для France 24. – Более 25 лет со мной не было ничего подобного. Тем не менее, я очень скучаю по Уимблдону и хотел бы сейчас там играть. Надеюсь, что смогу сыграть там в следующем году. Сейчас это одна из главных причин, почему я продолжаю восстанавливаться после такого большого перерыва».

Ранее Федерер заявлял, что в нынешнем году не будет выступать на турнирах ATP после рестарта сезона, намеченного на середину августа.

Теннисный сезон был приостановлен в марте.

источник: France 24
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
На российском рынке стартовали продажи Genesis G90 2021 модельного годаФК «Сочи» почти сделал «Зенит» чемпиономСергей Подпалый успешно дебютировал в «Арсенале»Шикарная чемпионка мира из России: от нее таких фото не ожидалиЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаНурмагомедов не сдержался во время похорон отца
Федерер собирается сыграть на Уимблдоне в следующем году
8 августа швейцарскому теннисисту исполнится 39 лет.
07.07.2020 12:31
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов
Первый турнир после пятимесячной паузы начнется 14 августа в Вашингтоне.
07.07.2020 09:56
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.
02.07.2020 17:43
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Директор теннисного турнира в Задаре Горан Иванишевич заразился коронавирусом
Тест директора выставочного турнира в Хорватии Горана Иванишевича на коронавирус оказался положительным.
26.06.2020 16:16
Теннис
Джокович заразился коронавирусом
Ранее сербский теннисист организовал в Задаре выставочный турнир Adria Tour.
23.06.2020 15:18
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Бенчич выиграла выставочный турнир в Братиславе, обыграв в финале Кужмову
В соревнованиях приняли участие 16 теннисисток.
22.06.2020 19:50
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Рублев: Отправляюсь на двухнедельный карантин
Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Adria Tour в Задаре, сообщил, что отправляется на двухнедельный карантин.
22.06.2020 14:33
Теннис
Джокович сдал тест на коронавирус
Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Белград из Задара и был немедленно проверен на коронавирус.
22.06.2020 14:29
Теннис
Тест Рублева на коронавирус показал отрицательный результат
Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Adria Tour в Задаре, сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.
22.06.2020 14:04
Теннис
Ник Кирьос: Какое глупое решение провести выставочный турнир, игнорируя все протоколы
Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал заражение коронавирусом Борны Чорича и Григора Димитрова.
22.06.2020 12:21
Теннис
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика