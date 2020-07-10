Организаторы Уимблдона выплатят теннисистам более 11 миллионов евро

Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение выплатить теннисистам 10 миллионов фунтов призовых (около 11,1 миллиона евро), хотя в нынешнем году британский турнир «Большого шлема» не удалось провести из-за пандемии коронавируса.

Официальный сайт соревнований сообщает, что деньги получат 620 спортсмена, которые могли бы сыграть на Уимблдоне.

Вот как будут распределены средства:

224 теннисиста, которые выступили бы в квалификации, получат по 12,5 тыс фунтов (по 14 тысяч веро);

256 теннисистов, прошедших в основную часть мужского и женского турниров в одиночном разряде, получат по 25 тысяч фунтов (28 тысяч евро);