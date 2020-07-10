ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 июля 18:30
автор: Виктор Шарафудинов

Организаторы Уимблдона выплатят теннисистам более 11 миллионов евро

Из-за пандемии знаменитый турнир не удалось провести впервые с 1945 года.

Организаторы Уимблдонского турнира приняли решение выплатить теннисистам 10 миллионов фунтов призовых (около 11,1 миллиона евро), хотя в нынешнем году британский турнир «Большого шлема» не удалось провести из-за пандемии коронавируса.

Официальный сайт соревнований сообщает, что деньги получат 620 спортсмена, которые могли бы сыграть на Уимблдоне.

Вот как будут распределены средства:

224 теннисиста, которые выступили бы в квалификации, получат по 12,5 тыс фунтов (по 14 тысяч веро);

256 теннисистов, прошедших в основную часть мужского и женского турниров в одиночном разряде, получат по 25 тысяч фунтов (28 тысяч евро);

120 теннисистов, прошедших в основную часть турниров парных разрядов, получат по 6,25 тысяч фунтов (7 тысяч евро);

16 теннисистов-колясочников получат по 6 тысяч фунтов, а еще четверо – по 5 тысяч фунтов (5,5 тысяч евро).

Теннисный сезон был приостановлен в начале марта и будет возобновлен лишь в августе.

Уимблдонский турнир должен был пройти с 29 июня по 12 июля.

источник: «Уимблдон»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Глава российского биатлона Драчёв оставил свой постСкандал из раздевалки. Дзюба и Азмун, что это было?Фигуристка Загитова заработала за год 1,1 миллиона долларовОбладательница самой большой натуральной груди на УкраинеВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорСкончалась 17-летняя российская чемпионка по спортивным танцам
Организаторы Уимблдона выплатят теннисистам более 11 миллионов евро
Из-за пандемии знаменитый турнир не удалось провести впервые с 1945 года.
10.07.2020 18:30
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Федерер собирается сыграть на Уимблдоне в следующем году
8 августа швейцарскому теннисисту исполнится 39 лет.
07.07.2020 12:31
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов
Первый турнир после пятимесячной паузы начнется 14 августа в Вашингтоне.
07.07.2020 09:56
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.
02.07.2020 17:43
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Директор теннисного турнира в Задаре Горан Иванишевич заразился коронавирусом
Тест директора выставочного турнира в Хорватии Горана Иванишевича на коронавирус оказался положительным.
26.06.2020 16:16
Теннис
Джокович заразился коронавирусом
Ранее сербский теннисист организовал в Задаре выставочный турнир Adria Tour.
23.06.2020 15:18
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Бенчич выиграла выставочный турнир в Братиславе, обыграв в финале Кужмову
В соревнованиях приняли участие 16 теннисисток.
22.06.2020 19:50
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Рублев: Отправляюсь на двухнедельный карантин
Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Adria Tour в Задаре, сообщил, что отправляется на двухнедельный карантин.
22.06.2020 14:33
Теннис
Джокович сдал тест на коронавирус
Сербский теннисист Новак Джокович прибыл в Белград из Задара и был немедленно проверен на коронавирус.
22.06.2020 14:29
Теннис
Тест Рублева на коронавирус показал отрицательный результат
Российский теннисист Андрей Рублев, принимавший участие в турнире Adria Tour в Задаре, сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус.
22.06.2020 14:04
Теннис
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика