ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июля 16:16
автор: Виктор Шарафудинов

Августовский турнир ATP в Вашингтоне отменен

Рестарт теннисного сезона был намечен на 14 августа.

Организаторы турнира ATP под названием Citi Open, который должен был стартовать 14 августа в столице США Вашингтоне, решили все-таки не проводить соревнования в 2020 году.

The New York Times сообщает, что решение принято из-за ограничений на международные перелеты и опасений по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса.

Citi Open должен был стать официальным рестартом теннисного сезона, прерванного в начале марта, и теперь отмена турнира в Вашингтоне ставит под вопрос проведение US Open.

Открытый чемпионата США должен состояться в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.

источник: The New York Times
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В сети появились первые снимки нового флагмана XiaomiСМИ: Microsoft перестала продавать годовую подписку Xbox Live GoldСемак о матче со «Спартаком»: ждём интересной игрыКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераРумынка, о которой мечтает весь мирДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Вероника Кудерметова: Я бы не назвала предателями спортсменов, сменивших гражданство
Санкции со стороны WADA и World Athletics могут заставить российских легкоатлетов принять решение о выступлении за другие страны.
21.07.2020 16:25
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Августовский турнир ATP в Вашингтоне отменен
Рестарт теннисного сезона был намечен на 14 августа.
21.07.2020 16:16
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Рублев выиграл выставочный турнир в Австрии
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл австрийца Доминика Тима в финале выставочного турнира в австрийском Кицбюэле.
11.07.2020 21:15
Теннис
Организаторы Уимблдона выплатят теннисистам более 11 миллионов евро
Из-за пандемии знаменитый турнир не удалось провести впервые с 1945 года.
10.07.2020 18:30
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Федерер собирается сыграть на Уимблдоне в следующем году
8 августа швейцарскому теннисисту исполнится 39 лет.
07.07.2020 12:31
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
ATP до конца года не будет отнимать рейтинговые очки у теннисистов
Первый турнир после пятимесячной паузы начнется 14 августа в Вашингтоне.
07.07.2020 09:56
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Зрители смогут посещать матчи «Ролан Гаррос», но количество мест на трибунах будет ограничено
Открытый чемпионат Франции пройдет с 27 сентября по 11 октября.
02.07.2020 17:43
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Директор теннисного турнира в Задаре Горан Иванишевич заразился коронавирусом
Тест директора выставочного турнира в Хорватии Горана Иванишевича на коронавирус оказался положительным.
26.06.2020 16:16
Теннис
Джокович заразился коронавирусом
Ранее сербский теннисист организовал в Задаре выставочный турнир Adria Tour.
23.06.2020 15:18
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
Бенчич выиграла выставочный турнир в Братиславе, обыграв в финале Кужмову
В соревнованиях приняли участие 16 теннисисток.
22.06.2020 19:50
Теннис
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика