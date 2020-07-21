Августовский турнир ATP в Вашингтоне отменен

Организаторы турнира ATP под названием Citi Open, который должен был стартовать 14 августа в столице США Вашингтоне, решили все-таки не проводить соревнования в 2020 году.

The New York Times сообщает, что решение принято из-за ограничений на международные перелеты и опасений по поводу возможной второй волны пандемии коронавируса.

Citi Open должен был стать официальным рестартом теннисного сезона, прерванного в начале марта, и теперь отмена турнира в Вашингтоне ставит под вопрос проведение US Open.

Открытый чемпионата США должен состояться в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.