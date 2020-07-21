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21 июля 16:25
автор: Виктор Шарафудинов

Вероника Кудерметова: Я бы не назвала предателями спортсменов, сменивших гражданство

Санкции со стороны WADA и World Athletics могут заставить российских легкоатлетов принять решение о выступлении за другие страны.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова считает, что нельзя считать предателями спортсменов, сменивших гражданство.

«Допинг и наказания за него со стороны ВАДА? Не хотелось бы в это углубляться, – отметила Кудерметова в интервью телерадиокомпании «Новый век». – Что-то не так скажешь, могут неправильно понять. Лично на мне это никак не сказывается, поскольку нас регулярно проверяют на допинг. Конечно, тем же легкоатлетам очень тяжело. Им нельзя на чемпионатах мира выступать. Олимпийские игры пропускали. Они 4 года готовились к этому старту, и тут бац. Мне кажется, это несправедливо, когда наказывают всех подряд, даже чистых спортсменов. Пойманных на допинге, конечно, нужно отстранять. А если ты чистый спортсмен, то почему должен страдать из-за ошибок каких-то других людей?

Спортсмены, сменившие гражданство? Я бы не назвала их предателями. Ты живёшь этим видом спорта, а тебя не допускают до соревнований из-за ошибок других людей. И если они переходят выступать за другую страну, чтобы выступать на соревнованиях, то это, я считаю, правильное решение. Спортсмены исполняют свою мечту, соревнования — их жизнь. Я не считаю это предательством. Так же, как в ситуации, когда теннисист меняет гражданство, если в другой стране его начинают финансировать и помогать. Почему нет, если ты в своей стране никому не нужен».

До конца нынешнего месяца World Athletics должна принять решение о том, смогут ли российские спортсмены получить нейтральный статус для выступлений на международных соревнованиях в сезоне-2020/21. Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики не смогла заплатить вовремя штраф в 5 миллионов долларов за нарушения антидопинговых правил.

источник: «Новый век»
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Вероника Кудерметова: Я бы не назвала предателями спортсменов, сменивших гражданство
Санкции со стороны WADA и World Athletics могут заставить российских легкоатлетов принять решение о выступлении за другие страны.
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