ATP и WTA отменили все турниры в Китае до конца года

Руководство ATP и WTA приняло решение отменить все теннисные турниры на территории Китая до конца года.

Об этом сообщают пресс-службы ассоциаций.

The ATP has announced the cancellation of the 2020 China tournament swing.

All seven WTA tournaments that were scheduled in China on WTA’s 2020 provisional calendar will not be held ---> https://t.co/IJ5loZWicp pic.twitter.com/pybLjofLmi