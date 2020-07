Симона Халеп: Я приняла непростое решение сняться с турнира WTA в Палермо

Вторая ракетка Симона Халеп, опубликовав сообщение в твиттере, объяснила причины, по которым пропустит турнир WTA в Палермо.

«Учитывая недавний рост числа заболевших коронавирусом в Румынии и мои опасения по поводу международных авиаперелетов в этот период, я приняла непростое решение сняться с турнира в Палермо, – написала Халеп. – Я хочу поблагодарить директора турнира и министерство здравоохранения Италии за все приложенные усилия».

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏