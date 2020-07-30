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30 июля 07:50
автор: Виктор Шарафудинов

Первая ракетка мира Барти отказалась ехать на US Open

Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

Первый номер рейтинга WTA Эшли Барти объявила, что не поедет на US Open.

«Моя команда и я решили, что в этом году мы не поедем в США на турниры Western & Southern Open и US Open, – рассказала австралийская теннисистка в интервью Herald Sun. – Я люблю эти соревнования, и было трудно принять такое решение, однако по-прежнему существует серьезные риски, связанные с COVID-19, и я не хочу подвергать опасности свою команду».

Турнир Western & Southern Open обычно проводили в Цинциннати (штат Огайо), но в нынешнем году он пройдет в Нью-Йорке с 22 по 28 августа, предваряя Открытый чемпионат США по теннису.

источник: Herald Sun
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Первая ракетка мира Барти отказалась ехать на US Open
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