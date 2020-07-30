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30 июля 09:49
автор: Виктор Шарафудинов

Кузнецова и Кудерметова снялись с турнира WTA в Палермо

3 августа теннисный сезон возобновится на Сицилии после почти 5-месячного перерыва.

Организаторы турнира WTA в Палермо на официальном сайте соревнований объявили о том, что еще четыре теннисистки приняли решение сняться с соревнований.

На Сицилию не смогут прилететь россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова, британская теннисистка Йоханна Контра, а также представительница Латвии Анастасия Севастова.

Ранее от участия в турнире в Палермо отказалась вторая ракетка мира румынка Симона Халеп.

Турнир Palermo Ladies Open с призовым фондом в 225,5 тысяч долларов начнется 3 августа и станет официальным рестартом теннисного сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

источник: Palermo Ladies Open
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