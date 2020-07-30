Окончательное решение о проведении или отмене US Open объявят 31 июля

Sports Illustrated сообщает, что несмотря на все старания властей штата Нью-Йорк по противодействию пандемии коронавируса вопрос о проведении Открытого чемпионата США по теннису в нынешнем году остается открытым.

По информации журналиста издания Джона Вертхейма, окончательное решение будет объявлено организаторами US Open завтра 31 июля.

Ключевой вопрос – возможность прибытия на территорию США спортсменов со всего мира с учетом нынешних карантинных ограничений и проблем с международным авиасообщением.

Ранее несколько теннисистов объявили о том, что не смогут принять участие в US Open. В частности, такое заявление сделала первый номер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти.