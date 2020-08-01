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01 августа 07:56
автор: Юрий Нечаев

US Open должен пройти в запланированные сроки

Старт турнира намечен на 31 августа.

Один из четырех турниров серии «Большого шлема», Открытый чемпионат США по теннису (US Open), пройдет в запланированные сроки.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации тенниса США.

«Здоровье и безопасность участников стоят для нас в приоритете. На данный момент разработан план по охране здоровья и безопасности, который поможет снизить риск заражения в местах проведения соревнований и проживания теннисистов. Нью-Йорк является одной из самых безопасных локаций в стране по ситуации с коронавирусом», - сказано в заявлении.

Таким образом, US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

Добавим, что действующими победителями турнира являются Рафаэль Надаль у мужчин (в финале прошлого года испанец в решающем матче обыграл россиянина Даниила Медведева) и Бьянка Андрееску из Канады у женщин.

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