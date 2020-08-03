Россиянка Александрова обыграла Младенович в первом круге турнира WTA в Палермо

Российская теннисистка Екатерина Александрова переиграла француженку Кристину Младенович в первом круге турнира в Палермо.
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась победой 27-й ракетки мира со счетом 5:7, 6:0, 6:1.
Напомним, что турнир в Палермо стал первым после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 8) — Кристина Младенович (Франция) — 5:7, 6:0, 6:1.