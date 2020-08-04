«Это решение, которое я не хотел бы принимать». Надаль отказался от участия в US Open

«После долгих раздумий я решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация со здоровьем во всем мире остается очень сложной в связи со случаями COVID-19 и вспышками, которые кажутся неконтролируемыми.

Мы знаем, что календарь этого года после четырех месяцев без игры возмутителен, хотя я понимаю и ценю усилия, которые все стороны прилагают к возможности провести турниры.

Мы только что узнали, что мадридский турнир также отменен. Сегодня ситуация сложна для проведения турниров, при всем моем уважении к Ассоциации тенниса США (USTA), организаторам US Open и ATP за усилия, которые они прилагают, чтобы разыграть турнир для миллионов фанатов, которые увидят его по телевизору.

Это решение, которое я не хотел бы принимать, но в данном случае следую своему сердцу, и сейчас я предпочитаю не путешествовать по миру», - написал испанец в своем инстаграме.

Напомним, что Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.