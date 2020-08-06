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06 августа 09:09
автор: Юрий Нечаев

Кузнецова - о проведении US Open: Я считаю, это очень рискованно

Соревнования пройдут при пустых трибунах.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала свое мнение о проведении US Open.

«У меня есть огромные вопросы. Я не понимаю, как быть, ведь для многих все еще не открыты границы. Более того, из-за всей сложившейся ситуации будут усложнены условия пребывания: нужно пройти тест на коронавирус, сидеть в номере, никуда не ездить, и все это на протяжении месяца. А если заболеешь, то придется провести в изоляции очень много.

Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open», — цитирует Кузнецову Glamour.

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Матчи пройдут без зрителей.

Ранее от участия в турнире отказались несколько спортсменов, в том числе россиянка Анастасия Павлюченкова.

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Кузнецова - о проведении US Open: Я считаю, это очень рискованно
Соревнования пройдут при пустых трибунах.
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