Тарпищев - о проведении US Open: Я считаю, что надо хорошо подумать, прежде чем ехать в Америку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о проведении Открытого чемпионата США.

«Я считаю, что надо хорошо подумать, прежде чем ехать в Америку. Если ситуация будет складываться так, как складывается сейчас, то турниры будут сконцентрированы в Европе. Стоит ли ехать в США, если надо сыграть серию турниров в Европе? А ведь к ним еще и подготовиться надо, приобрести устойчивость нервной системы после паузы.

Поездка в США может дать что-то только элите, тем, кто может выиграть турнир «Большого шлема», - цитирует Тарпищева «РИА Новости».

Напомним, Открытый чемпионат США по теннису должен пройти в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Матчи пройдут без зрителей.

Ранее от участия в турнире отказались несколько спортсменов, в том числе россиянка Анастасия Павлюченкова.